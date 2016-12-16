Трамп позбавив Путіна монополії на шокування світу – Foreign Policy

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Зараз Кремль найбільше боїться, що Трампа може бути повалено або навіть убито – експерти

Президент США Дональд Трамп відібрав у свого російського колеги Володимира Путіна монополію на геополітичну непередбачуваність, в зв'язку з чим Кремль, що опинився в залежності від Білого дому, найбільше боїться повалення американського лідера. Таку думку висловили глава Центру ліберальних стратегій (Софія), науковий співробітник Інституту гуманітарних наук (Відень) Іван Крастев і професор Нью-Йоркського університету Стівен Холмс у статті для Foreign Policy.

«Здатність Кремля шокувати світ, виявляючи ініціативу і руйнуючи усталені міжнародні правила і звичаї, дозволяла Росії грати завищену роль на міжнародній арені і затівати справи, які їй були не по зубах. Тепер Путін змушений ділити здатність тримати світ у невизначеності з новим американським президентом, набагато сильнішим за нього», – йдеться в тексті.

Автори публікації наголосили, що зараз Кремль найбільше боїться, що Трампа може бути повалено або навіть убито. Його відставка, за словами кремлівських інсайдерів, неодмінно розв'яже люту двопартійну антиросійську кампанію у Вашингтоні. «Звичайно, російський уряд побоюється не лише падіння Трампа, а й можливості того, що він може опортуністично переключитися на жорстку антимосковську лінію, щоб укласти мир з агресивно налаштованими лідерами республіканців у Конгресі», – зазначили політологи.

«Крім того, президентство Трампа ускладнило відносини Москви з Китаєм і Іраном», – відзначають Крастев і Холмс. Росія хоче нормалізації відносин із Заходом, але не за рахунок новонабутих зв'язків.

«Деякі націоналістичні кола в Росії дедалі більше симпатизують бунтарським методам Трампа, і це небезпечно з точки зору Кремля», – сказано в статті.

Крім того, автори зауважили, що прості росіяни охоче порівнюють Трампа з Борисом Єльциним у перші роки при владі – імпульсивним, харизматичним, що довіряє тільки своїй родині і готовий обстріляти парламент, якщо це допоможе зміцненню його влади. Проблема для Кремля полягає в тому, що Єльцин був революційним лідером, а Путін вирішив зробити 2017-й роком засудження, а не святкування революцій, резюмують автори.