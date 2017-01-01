Трамп пригрозив Кім Чен Ину американськими атомними підводними човнами

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Дональд Трамп

За словами Трампа, не можна дозволити «такій країні як КНДР» мати ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп заявив, що він попросив голову КНР Сі Цзіньпіна повідомити лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що «в США є не тільки авіаносці, а й атомні підводні човни». Про це він заявив в інтерв'ю Fox Business, передає агентство «Ренхап».

Він заявив, що Кім Чен Ин «робить велику помилку».

За словами Трампа, не можна дозволити «такій країні як КНДР» мати ядерну зброю.

«Це масове знищення, у неї ще немає систем доставки, але вони з'являться. Багато в чому це найпростіше (створення систем доставки) », - заявив американський президент.

Також Трамп заявив, що не розкриває своїх планів щодо КНДР.

«Я не такий, як [екс-президент США Барак] Обама», - сказав він, критикуючи свого попередника за попередження про нанесення удару по іракському Мосулу.