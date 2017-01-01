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    Трамп призначив екс-лідерку організації проти абортів в Департамент охорони здоров'я

    • Сьогодні, 00:17
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    Екс-очільник провідної організації по боротьбі з абортами Чармен Йост
    Associated Press
    Екс-очільник провідної організації по боротьбі з абортами Чармен Йост

    Чармен Йост висунула типові законопроекти, які забороняють переривання вагітності після 20 тижнів

    Президент США Дональд Трамп призначив екс-очільника провідної організації по боротьбі з абортами Чармен Йост на керівну посаду в Департаменті охорони здоров'я та соціальних послуг.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Йост, яка протягом кількох років очолювала організацію «Американці за життя», буде помічником секретаря Департаменту у державних справах.

    Видання зазначає, що «Американці за життя» відіграла важливу роль у нещодавній хвилі антиабортних законів завдяки подачі низки пропозицій щодо заборони абортів законодавцям.

    В рамках діяльності в організації Йост висунула типові законопроекти, які забороняють переривання вагітності після 20 тижнів, а також вимоги про отримання дозволів на аборти в місцевих лікарнях.

    США Дональд Трамп
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