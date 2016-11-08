Трамп розкритикував міграційну політику Меркель

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Трамп додав, що він поважає Меркель, але вважає те, що сталося «нещастям»

Обраний президент Дональд Трамп назвав міграційну політику канцлера Німеччини Ангели Меркель «катастрофічною помилкою», повідомляє The Times.

«Я не знаю її і ніколи з нею не зустрічався. У мене є відчуття, що вона видатний керівник, але я вважаю, що вона зробила катастрофічну помилку, дозволивши всім цим нелегалам в'їхати в країну », - заявив мільярдер.

При цьому Трамп додав, що він поважає Меркель, але вважає те, що сталося «нещастям».