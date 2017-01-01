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    Трамп відмовився потиснути руку Меркель на прийомі у Білому домі

    • Сьогодні, 21:59
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    Представники преси закликали Меркель і Трампа «Потисніть руки!». Трамп у свою чергу проігнорував ці заклики

    Президент США Дональд Трамп відмовився потиснути руку канцлерці Німеччини Ангелі Меркель під час прийому в Білому домі.

    Відповідне відео оприлюднив Business Insider.

    Присутні представники преси закликали їх «Потисніть руки!». Трамп у свою чергу проігнорував ці заклики, після чого Меркель повторила йому особисто: «Вони хочуть, щоб ми потиснули руки».

    Трамп лише похитав головою та не відповів.

    США Дональд Трамп
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