Трамп відмовився потиснути руку Меркель на прийомі у Білому домі
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Представники преси закликали Меркель і Трампа «Потисніть руки!». Трамп у свою чергу проігнорував ці закликиПрезидент США Дональд Трамп відмовився потиснути руку канцлерці Німеччини Ангелі Меркель під час прийому в Білому домі.
Відповідне відео оприлюднив Business Insider.
Присутні представники преси закликали їх «Потисніть руки!». Трамп у свою чергу проігнорував ці заклики, після чого Меркель повторила йому особисто: «Вони хочуть, щоб ми потиснули руки».
Трамп лише похитав головою та не відповів.
.@realDonaldTrump appears to ignore requests for a handshake with Angela Merkel during their first meeting pic.twitter.com/CSnguNkOCw— Business Insider (@businessinsider) 17 березня 2017 р.