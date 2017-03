Трамп відмовився потиснути руку Меркель на прийомі у Білому домі

Представники преси закликали Меркель і Трампа «Потисніть руки!». Трамп у свою чергу проігнорував ці заклики

Президент США Дональд Трамп відмовився потиснути руку канцлерці Німеччини Ангелі Меркель під час прийому в Білому домі.

Відповідне відео оприлюднив Business Insider.

Присутні представники преси закликали їх «Потисніть руки!». Трамп у свою чергу проігнорував ці заклики, після чого Меркель повторила йому особисто: «Вони хочуть, щоб ми потиснули руки».

Трамп лише похитав головою та не відповів.

.@realDonaldTrump appears to ignore requests for a handshake with Angela Merkel during their first meeting pic.twitter.com/CSnguNkOCw