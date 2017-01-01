Трамп взявся реорганізовувати американську розвідку

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Дональд Трамп

У команді Трампа вважають, що світ розвідслужб повністю політизований

За словами поінформованих джерел, новообраний президент США Дональд Трамп – різкий критик розвідслужб США, працює разом зі своїми старшими радниками над планом реструктуризації і «урізання» вищого розвідувального відомства країни, пише The Wall Street Journal.

«Джерела стверджують: цей крок продиктований упевненістю Трампа в тому, що канцелярія директора Національної розвідки (ODNI) США стала роздутою і заполітизованою», – йдеться в статті.

Днями Трамп знову, як і всі останні місяці, відкинув висновок розвідслужб США, що Росія викрала електронні листи у організацій Демократичної партії і приватних осіб, а потім надала їх сайту WikiLeaks для публікації, намагаючись допомогти Трампу пробитися в Білий дім.

«Одне з джерел, знайомих з планами Трампа, сказало, що радники також працюють над планом, який передбачає реструктуризацію ЦРУ, скорочення штатів у штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії і відрядження більшої кількості співробітників на «польову роботу» в різних країнах світу», – йдеться у статті.

«У команді Трампа вважають, що світ розвідслужб повністю політизований, – сказало джерело, близьке до перехідної команди Трампа, – що все це треба оптимізувати. Головне завдання – реструктуризація відомств і способів їх взаємодії між собою».

Конгресмени від обох партій, співробітники розвідки і правоохоронних органів США критикують Трампа за похвали президенту Путіну, осуд розвідслужб США і підтримку позиції Джуліана Ассанжа. «З точки зору Трампа і деяких його прихильників, звинувачення в тому, що російська сторона здійснила хакерські атаки на демократів, – спроба делегітимізувати обрання Трампа президентом», – зазначають автори.

У минулому деякі конгресмени та експерти рекомендували скоротити штати ODNI або реструктурувати її, зазначає видання.

Радники Трампа кажуть, що він давно ставиться скептично до достовірності даних ЦРУ, зазначає газета. «Але його публічні скептичні висловлювання про висновки, що стосуються Росії, шокують аналітиків, які звикли до більш згуртованої роботи з Білим домом», – ідеться в статті.

Хоч би як там було, в п'ятницю глави ЦРУ і ФБР, а також директор Національної Розвідки повинні ознайомити Трампа з висновками розслідування хакерських атак з Росії.

За даними видання, з планами щодо реорганізації розвідслужб Трампу допомагають генерал-лейтенант Майкл Флінн (був директором Розвідувального управління міністерства оборони США, доки директор Національної розвідки Клеппер та інші не звільнили його) і член палати представників Майк Помпео, якого Трамп хоче призначити директором ЦРУ.

«За словами джерела, близького до перехідної команди, Флінн і Помпео поділяють думку Трампа, що позиція розвідувального співтовариства США (твердження, що Росія намагалася сприяти його передвиборній кампанії) – це спроба «розхитати» його перемогу або заявити, що жодної перемоги не було», – йдеться в статті. Флінн очолить Раду національної безпеки при Білому домі.