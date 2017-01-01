Трамп, який нещодавно критикував ЦРУ, вже хвалить розвідників

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Трамп не шкодував компліментів на адресу ЦРУ

Президент США Дональд Трамп відвідав штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ), однієї з спецслужб, з якою у нього нещодавно виникло напруження.

Як повідомляє «Голос Америки», виступаючи перед співробітниками ЦРУ, він не шкодував компліментів на адресу цього відомства, аудиторія неодноразово супроводжувала його слова оплесками.

Серед головних завдань спецслужб Трамп назвав боротьбу з міжнародним тероризмом. Він акцентував увагу на тому, що роботу треба робити без зволікання.

Трамп також висловив упевненість, що Сенат затвердить внесену ним кандидатуру Майка Помпео на посаді директора ЦРУ. Демократам у Конгресі вдалося домогтися перенесення на понеділок розгляду цього питання. Республіканські законодавці засудили таке перенесення і зазначили, що такі дії призвели до того, що агентство залишилося без керівництва в ці вихідні.

Раніше Трамп критично висловлювався щодо роботи ЦРУ та інших розвідувальних служб у зв'язку з їх заявами про причетність Росії до хакерських атак під час виборів в США. Протягом кількох останніх тижнів Трамп звинувачував спецслужби у витоку недостовірної інформації, в якій ішлося про те, що нібито Москва збирала компромат на нього. Це призвело до досить різкої заочної полеміки між нинішнім президентом і колишнім директором ЦРУ Джоном Бреннаном.