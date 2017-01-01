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    Трамп затвердив і направив на розгляд Сенату нових членів адміністрації

    • Вчора, 23:01
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    Sky News

    Трамп підписав закон, що дозволяє Джеймсу Меттісу посісти посаду міністра оборони

    Новий президент США Дональд Трамп підписав перші укази. Він затвердив і направив на розгляд Сенату нових членів адміністрації.

    Трамп підписав закон, що дозволяє Джеймсу Меттісу посісти посаду міністра оборони раніше дозволеного терміну після виходу у відставку.

    Дональд Трамп також закликає запровадити національний день патріотизму.

    Під виступу після інавгурації у Вашингтоні, він заявив, що найважливіший для нього пріоритет – це Америка. Цим, наголосив Дональд Трамп, він керуватиметься під час ухвалення всіх рішень, у тому числі зовнішньополітичних. Трамп пообіцяв повернути американцям робочі місця та зміцнити кордони.

    Говорячи про міжнародні проблеми, Дональд Трамп пообіцяв об’єднати світ у боротьбі проти «ісламістського тероризму».

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