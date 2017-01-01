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    Трамп заявив про бажання США знайти нових друзів

    • Сьогодні, 05:46
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    За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами

    Президент США Дональд Трамп в ході виступу із зверненням до конгресу заявив, що США хочуть знайти нових друзів і союзників.

    «Америка хоче знайти нових друзів, і встановлювати співпрацю, коли спільні інтереси перетинаються. Ми хочемо гармонії і стабільності - не війни і конфлікту», - сказав президент США.

    За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами.

    «Деякі з наших найбільш близьких друзів стояли по інший бік барикад десятиліття назад у світових війнах. Історія повинна дати нам віру в те, що (створити) новий світ можливо», - уклав американський президент.

    Також Трамп підкреслив, що не хоче персоніфікувати весь світ, але хоче уособлювати США.

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