Трамп заявив про бажання США знайти нових друзів
- Сьогодні, 05:46
-
Розсилка
За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами
Президент США Дональд Трамп в ході виступу із зверненням до конгресу заявив, що США хочуть знайти нових друзів і союзників.
«Америка хоче знайти нових друзів, і встановлювати співпрацю, коли спільні інтереси перетинаються. Ми хочемо гармонії і стабільності - не війни і конфлікту», - сказав президент США.
За словами Трампа, зараз США дружить з колишніми ворогами.
«Деякі з наших найбільш близьких друзів стояли по інший бік барикад десятиліття назад у світових війнах. Історія повинна дати нам віру в те, що (створити) новий світ можливо», - уклав американський президент.
Також Трамп підкреслив, що не хоче персоніфікувати весь світ, але хоче уособлювати США.