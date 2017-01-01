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    Трамп знову вимагає ввести обмеження для мусульман

    • Сьогодні, 12:12
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    accesshollywood.com

    Президент США нагадав про ініціативу заборонити в'їзд до США мешканцям мусульманських країн

    Після нічних терактів у Лондоні президент США Дональд Трамп вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн. Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє «Європейська правда».

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    «Ми повинні бути розумними, пильними і твердими. Нам потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібно ввести в дію міграціний указ, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки», - написав Трамп.

    У своєму наступномі твіті Трамп написав, що США готові надати підтримку Лондону після нічних подій.

    Як повідомляється, адміністрація президента США звернулася у четвер до Верховного суду з вимогою відновити дію тимчасової заборони на в'їзд до країни для громадян шести країн. Раніше указ був заблокований судами нижчої інстанції як дискримінаційний.

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