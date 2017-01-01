Трамп знову вимагає ввести обмеження для мусульман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

accesshollywood.com

Президент США нагадав про ініціативу заборонити в'їзд до США мешканцям мусульманських країн

Після нічних терактів у Лондоні президент США Дональд Трамп вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн. Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє «Європейська правда».

«Ми повинні бути розумними, пильними і твердими. Нам потрібно, щоб суди повернули нам наші права. Нам потрібно ввести в дію міграціний указ, щоб забезпечити додатковий рівень безпеки», - написав Трамп.

У своєму наступномі твіті Трамп написав, що США готові надати підтримку Лондону після нічних подій.

Як повідомляється, адміністрація президента США звернулася у четвер до Верховного суду з вимогою відновити дію тимчасової заборони на в'їзд до країни для громадян шести країн. Раніше указ був заблокований судами нижчої інстанції як дискримінаційний.