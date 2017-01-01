Трамп зустрінеться із Аббасом
- Сьогодні, 09:53
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Фото: 112 Украина
Дональд Трамп
Зустріч запланована на травень
Президент США Дональд Трамп у травні проведе у Вашингтоні зустріч з лідером Палестини Махмудом Аббасом. Як заявив представник Білого дому Шон Спайсер, сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході, повідомляє Радіо Свобода.
Зустріч запланована на 3 травня.
Спайсер також додав, що сторони використовують цей візит для підтвердження зобов'язань США і палестинських лідерів за рішенням конфлікту між Ізраїлем і палестинцями через будівництво поселень.
Нагадаємо, в березні Трамп і Аббас вже провели телефонну розмову, під час якої обговорили домовленості щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.