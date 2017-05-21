Transparency International починає розслідування відносно екс-прокурора Криму «Няші»

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Наталія Поклонська

Поклонська раніше запропонувала провести антикорупційну перевірку Transparency International

Transparency International починає розслідування діяльності депутата Держдуми РФ Наталі Поклонської.

Про це в Facebook написав заступник голови російського відділення організації Ілля Шуманов.

«Хотів трохи відпочити, а замість цього доведеться пиляти розслідування по мадам екс-прокурору», - написав він.

Як повідомляє «Радіо Свобода», раніше в інтерв'ю агентству RNS Поклонська запропонувала провести антикорупційну перевірку заснованого Олексієм Навальним ФБК (Фонд боротьби з корупцією) і Transparency International.

За її словами, діяльність таких організацій більше схожа на PR-хід - вони використовують проблему для того, «щоб про неї поговорити і виправдати за рахунок неї своє існування».

«Не можна розбурхувати суспільство, не можна грати і використовувати якусь ситуацію - навіть корупційну - для своїх нечистих цілей», - заявила депутат Поклонська, в минулому прокурор анексованого Росією Криму.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва з проханням надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо так званої «влади» окупованого Криму.

Зокрема, це звернення ГПУ спрямовано на проведення розслідування проти В. Константинова, С. Аксенова, Н. Поклонської, С. Абісова, В. Мельниченка, С. Шахова, Р. Темиргалієва, П. Зими, О. Чалого та Ю. Дойникова.



Transparency International починає розслідування відносно Поклонської

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