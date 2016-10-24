Транзит аміаку територією України перебуває під загрозою

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«Тольяттіазот» не підписуватиме додаткову угоду до чинного контракту на транзит аміаку

ВАТ «Тольяттіазот» (ТоАЗ) не буде підписувати додаткову угоду до діючого контракту, запропоновану Українським державним підприємством «Укрхімтрансаміак» (УХТА), на транзит аміаку на українській ділянці аміакопроводу «Тольятті–Одеса», оскільки у ньому збережено тариф, що включає надбавку в розмірі 8 дол. за тонну

Ця надбавка була встановлена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) в серпні 2015 року, який був визнаний незаконним Вищим адміністративним судом України (ВАСУ) 15 листопада 2016 року, передає Depo.ua з посиланням на «Экономические известия».

За словами керівника прес-служби ТоАЗ Дмитра Масалітіна, підприємство «буде наполягати на укладенні контракту без надбавки» і не розуміє, чому договір все ще не підписаний. Д. Масалітін підкреслив, що у своєму листі від 24.10.2016, який знаходиться в розпорядженні редакції, в УХТА заявили, що зобов'язані керуватися нормативними актами органів державної влади України, тому в разі їх зміни негайно внесуть відповідні коригування в укладений контракт в частині вартості послуг з транспортування аміаку.

У УХТА і МЕРТ не коментують, чи будуть продовжувати наполягати на включенні надбавки до тарифу на транспортування аміаку в 2017 році. Однак, в УХТА заявили про невиконання ТоАЗом своїх фінансових зобов'язань перед підприємством і наявності заборгованості за послуги з прокачування аміаку територією України. У той же час, в заяві ТоАЗ зазначається, що «за станом на 28 грудня 2016 в ТоАЗ відсутня заборгованість перед УХТА за прокачування аміаку територією України. Оплата за послуги, надані з 15.11.2016 р. по 23.12.2016 р., було здійснено 27 грудня 2016 у розмірі 3,88 млн. дол. США. Дана сума не включає в себе суму надбавки, яка діяла по відношенню до продукції ВАТ «Тольяттіазот», оскільки ВАСУ повністю задовольнив касаційну скаргу ТоАЗа щодо спору з МЕРТ і визнав, що даний наказ не відповідає законодавству України».

«У разі конструктивної позиції УХТА яка враховувала б рішення ВАСУ і падіння цін, додатково за листопад-грудень ТоАЗ міг би прокачати через територію України 160 тис. тонн аміаку», – наголосив Масалітін.

Враховуючи те, що державний бюджет отримує 2,4 дол. США рентної плати за транспортування тонни аміаку на відстань 100 км , додаткові надходження державного бюджету склали майже 3,1 млн дол. США (понад 80 млн грн).

Законом про державний бюджет на 2017 рік передбачено отримання доходу від рентної плати за транзит трубопроводами аміаку територією України в розмірі 1,13 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, ТоАЗ розглядає можливість повної відмови від використання української частини аміакопроводу «Тольятті–Одеса» і побудови гілки даного аміакопроводу від Воронежа до терміналу в порту Тамань.

23 грудня 2016 року УХТА повністю припинила прокачування аміаку територією України, відмовившись погодити збільшення квоти на прокачування у розмірі 36 тис. тонн і вимагаючи сплати плати за транзит аміаку з урахуванням надбавки, встановленої МЕРТ.