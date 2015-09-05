«Трава лікує»: У Києві вимагали не карати тюрмою за зберігання марихуани



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: hromadske.ua Участник акції протесту

200 людей протестували задля переведення зберігання марихуани без мети збуту в адміністративне правопорушення

У Києві біля Кабінету міністрів зібралися близько 200 людей на «Марш свободи» з вимогою декриміналізувати статтю 309 пункт 1 та перевести зберігання без мети збуту марихуани в адміністративне правопорушення.

Учасники акції тримають плакати з написами «свобода, рівність, декриміналізація», «трава лікує» та інші.

«Ми вимагаємо зробити цю статтю адміністративною, щоб поліція змогла нарешті займатися тяжкими злочинами і не була зв’язана дрібними правопорушеннями», — сказав один з організаторів акції.

Також мітингувальники запустили в повітря зелені кульки, які символізують тих, хто отримав ув’язнення за зберігання марихуани.

«Давайте випустимо цих людей на волю та дамо людям можливість обирати засіб зняти напругу за допомогою трави», — сказав учасник акції Павло.

Учасники «Конопляного маршу» в Києві запустили в повітря зелені повітряні кульки — символ ув'язнених за зберігання марихуани pic.twitter.com/TfALKug2bu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 20, 2017

Як повідомляється на сторінці «Маршу», згідно з даними Вищої судової адміністрації України, протягом минулого року було засуджено рекордно малу кількість осіб, які збували наркотики (729 вироків). У той час як за незначні правопорушення, пов’язані зі зберіганням невеликих кількостей заборонених речовин без мети збуту (ст. 309 ч.1) судами України винесено 5069 кримінальних вироків.

Джерело: Громадське