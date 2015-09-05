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    «Трава лікує»: У Києві вимагали не карати тюрмою за зберігання марихуани

    • Сьогодні, 16:23
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    Участник акції протесту
    Фото: hromadske.ua
    Участник акції протесту

    200 людей протестували задля переведення зберігання марихуани без мети збуту в адміністративне правопорушення

    У Києві біля Кабінету міністрів зібралися близько 200 людей на «Марш свободи» з вимогою декриміналізувати статтю 309 пункт 1 та перевести зберігання без мети збуту марихуани в адміністративне правопорушення.

    Учасники акції тримають плакати з написами «свобода, рівність, декриміналізація», «трава лікує» та інші.

    «Ми вимагаємо зробити цю статтю адміністративною, щоб поліція змогла нарешті займатися тяжкими злочинами і не була зв’язана дрібними правопорушеннями», — сказав один з організаторів акції.

    Також мітингувальники запустили в повітря зелені кульки, які символізують тих, хто отримав ув’язнення за зберігання марихуани.

    «Давайте випустимо цих людей на волю та дамо людям можливість обирати засіб зняти напругу за допомогою трави», — сказав учасник акції Павло.

    Як повідомляється на сторінці «Маршу», згідно з даними Вищої судової адміністрації України, протягом минулого року було засуджено рекордно малу кількість осіб, які збували наркотики (729 вироків). У той час як за незначні правопорушення, пов’язані зі зберіганням невеликих кількостей заборонених речовин без мети збуту (ст. 309 ч.1) судами України винесено 5069 кримінальних вироків.

    Джерело: Громадське

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