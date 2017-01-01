В Україні розікрали п'яту частину кредиту Світового банку на розвиток міської інфраструктури. В уряді назвали це... успіхом

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Проект «Розвиток міської інфраструктури» на $140 млн був профінансований Світовим банком і завершився минулого року

Генеральна прокуратура України розслідує факти розкрадання кредитних коштів в особливо великих розмірах на теренах Івано-Франківської, Чернігівської та Донецької областей.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 13 січня.

Під час розслідування з’ясовано, що за 2007–2013 роки з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в кількох областях України, зокрема в Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях, Світовим банком надано кредитні кошти під гарантії уряду України.

Головним виконавцем проекту було Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон). Вказані кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та мали використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Однак з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання коштів Світового банку службові особи чотирьох підприємств здійснювали перерахування коштів на рахунки афілійованих транзитних організацій на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались.

У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Прайд-Інвест», ТОВ «Агрозембудсервіс», ТОВ «Траф Альянс» та розподілялись між учасниками злочинного угруповання.

Таким чином, було вкрадено $28 млн коштів Світового банку, у тому числі $14 млн, виділених для КП «Чернігівводоканал», $10 млн – КП «Івано-Франківськекотехпром, $4 млн – КП «Словміськводоканал».

Нагадаємо, що у кінці 2015 року віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко назвав успішним завершений проект «Розвиток міської інфраструктури» на 140 млн доларів.

Приклад водоканалу в Чернігові, де розкрадено найбільше грошей, високопосадовець особливо виокремив. Зубко відзвітував, що в рамках проекту реконструйовано 144 насосні станції, 3,56 км водопровідних та 1,55 каналізаційних мереж. Споживання електроенергії на реконструйованих об'єктах скоротилося на 40%.