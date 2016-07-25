Троє зниклих на Луганщині чоловіків знайшли в Житомирі

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Поліція припускала, що зниклі чоловіки могли потрапити в полон до бойовиків

Правоохоронці знайшли трьох чоловіків, які зникли на Луганщині 11 березня.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.

«Співробітники поліції встановили місцеперебування трьох чоловіків (51 рік, 31 рік та 23 роки), автомобіль яких, Ford Transit Connect білого кольору, знайшли вночі 11 березня на узбіччі об’їзної дороги між селищами Боброве та Борівське», – йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіки перебувають за місцем проживання у Житомирі.

У поліції стверджують, що зниклі чоловіки «за час відсутності жертвами злочину не стали».

Як повідомлялося, три людини, одягнені в камуфльований одяг, зникли поблизу лінії розмежування з територією, непідконтрольною українській владі, 11 березня. Тому однією з ймовірних версій поліція розглядала захоплення мужчин в полон диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.