Тука розповів, які вимоги бойовики хотіли виставити по Авдіївці

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Бойовики спробували створити в Авдіївці гуманітарну кризу, вважає Тука

Після провальної спроби російсько-окупаційних військ зайняти промзону Авдіївки бойовики спробували створити в місті гуманітарна криза і змусити українських військових добровільно звільнити промзону.

Такою думкою поділився з журналістами заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ Георгій Тука.

«Це була спочатку суто військова спроба відбити позиції, які військові не так давно зайняли в Авдіївці і які дуже важливі з точки зору стратегічного місцезнаходження. Поступово бойовики, розуміючи, що не вдається відбити промзону, використовували весь спектр озброєння. Цілком допускаю, що була спроба, загнавши Україну в гуманітарну важку ситуацію в Авдіївці, викликати українську сторону на поступки щодо переговорів і самостійно, добровільно, звільнити промку. Не досягли», – сказав Лою.

Він також заявив, що задоволений тим, як відреагували на ситуацію в Авдіївці українські військові і влада.