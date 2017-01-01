Тука заявив, що 10-15 депутатів «поставили рачки» всю країну

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Тука вважає блокаду Донбасу прямим порушенням чинного законодавства

Депутати від «Самопомочі, які організували блокаду Донбасу, поставили рачки всю країну. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в ефірі Свободи слова, коментуючи вихід штабу блокади Донбасу з переговорів із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Я взагалі не можу собі уявити, яким чином 10-15 депутатів «Самопомочі» ставлять рачки всю країну. Я вважаю це неприпустимим. Я про це казав від самого початку. Це пряме порушення чинного законодавства. Ці люди вчиняють злочин. Кримінальний злочин», – сказав Тука.

Разом із тим, він зауважив, що підлість депутатів полягає в тому, що вони організували блокаду, проте стоять осторонь, роблячи вигляд, що «нас тут немає».