Туман в Києві протримається ще два дні

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На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час немає

За прогнозами синоптиків, туман в Києві зберігатиметься протягом 9-10 березня, передає прес-служба ДСНС Києва.

За інформацією Укргідрометцентру у м. Києві відмічається туман з погіршенням видимості до 100-200 м, висока вологість повітря 95-99%, штиль.

У приземному шарі по відношенню до висоти 500 м спостерігається інверсія – підвищення температури з висотою. Такий комплекс метеорологічних факторів сприяє накопиченню у повітрі біля поверхні землі забруднюючих речовин – діоксиду азоту, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та пилу.

Ці погодні умови зберігатимуться протягом 9-10 березня.

На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час немає.

Раніше міська влада закликала киян залишити автівки вдома через густий туман.