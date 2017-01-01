Турчинов оприлюднив відеозвіт за три роки роботи РНБО

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Фото: архів політика Олександр Турчинов

За цей час оборонний бюджет зріс майже в 10 разів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов оприлюднив короткий відеозвіт за останніх три роки роботи РНБО. Відео він розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

У відео зазначається, що за три роки оборонний бюджет зріс майже в 10 разів.

Турчинов наголосив на тому, що сьогодні Україна є щитом Європи, який тримає на собі головний удар російської агресії.

Крім того, повідомляється, що за три роки ЗСУ отримали модернізовані літаки МіГ-29, Су-27, Су-25М, Л-39, вертольоти Мі-8, Мі-24, а також радіолокаційну техніку та засоби зв’язку і радіотехнічного забезпечення польотів.