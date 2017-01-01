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    Туреччина хоче ввести мита в 130% на кукурудзу та пшеницю з Росії

    • Сьогодні, 09:22
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    Причину такого різкого повороту від Туреччини не можуть пояснити ні експерти, ні учасники ринку

    Уряд Туреччини з 15 березня призупинив видачу ліцензій на безмитне ввезення до країни з Росії пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та шроту.

    Про це пише «Комерсант» з посиланням на Інститут кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) та Національну асоціацію експортерів сільськогосподарської продукції (НАЕСП). За їхніми даними, на ввезення цих продуктів може почати діяти мито 130%, що означає фактичну зупинку поставок.

    «У відносинах Росії та Туреччини з'явилися явні ознаки нового конфлікту. Анкара зробила перші кроки до скасування безмитного імпорту російської пшениці, кукурудзи та олії. Але мито в розмірі 130% зробить поставки, на які припадає істотна частка вітчизняного експорту зернових, фактично неможливими», - пише видання.

    Причину такого різкого повороту від Туреччини не можуть пояснити ні експерти, ні учасники ринку, проте всі пов'язують те, що відбувається з «неоднозначними підсумками» недавнього візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до Москви.

    Газета відзначає, що, крім Росії, у списку країн, яким можуть зупинити видачу ліцензій, знаходяться тільки держави, незначущі для зернового імпорту Туреччини.

    Анкара є одним із найбільших покупців продовольства у Росії, пише російське видання. За інформацією Федерального центру оцінки безпечності та якості зерна, з початку сезону по 6 березня до Туреччини поставлено 2 мільйони тонн пшениці (46,4% від усього російського експорту) та 410 тисяч тонн кукурудзи (9,3% від експорту).

    Голова НАЕСП РФ Сергій Балан оцінює частку Росії в турецькому імпорті пшениці приблизно в 60% (3 млн тонн в минулому сезоні). Найбільшим покупцем російського зерна є Єгипет.

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