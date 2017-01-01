Туреччина і Росія скасували взаємні санкції

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Документи були підписані за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів двох країн Дмитра Медведєва і Біналі Їлдирима

Раніше Путін і Ердоган домовилися про скасування торговельних санкцій, не вирішеним залишилося тільки питання з поставками до Росії турецьких помідорів

Туреччина та Російська Федерація підписали угоду про взаємне зняття обмежень у торгівлі між країнами.

Про це повідомляє прес-служба російського уряду.

Документи про взаємне зняття обмежень у торгівлі між країнами підписано за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів Туреччини та Росії Біналі Йилдирима і Дмитра Медведєва.

Під російсько-турецькою заявою свої підписи поставили також російський віце-прем'єр Аркадій Дворкович і його турецький колега Мехмет Шимшек.

Так, 3 травня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення кризи, яка виникла між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.

Обмеження в торгівлі між Туреччиною та РФ були введені після інциденту в листопаді 2015 року, коли турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24 поблизу сирійсько-турецького кордону. Надалі Путін підписав указ про застосування спеціальних економічних заходів щодо Туреччини.