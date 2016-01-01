Туреччина надасть українській армії понад $3 млн

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Угода передбачає виділення трьох мільйонів доларів США на щорічній основі протягом 5 років

Туреччина в 2017 році виділить понад $3 млн для Збройних сил України.

Про це у Twitter повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга за результатами зустрічі з представником Міністерства оборони цієї країни.

«Чудове закінчення року - підписав Угоду - буде допомога Турецької республіки в 2017 році для української армії на 3,1 млн доларів. Стратегічне партнерство в дії», - повідомив Сибіга.

Про цю угоду Сибіга також повідомив у своєму Фейсбук.

«30 грудня 2016 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво (далі - Угода) і Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про виділення фінансової допомоги», - написав він.

«Відповідно до наданих повноважень Кабінетом Міністрів України від 29 грудня 2016 року Угоду та Протокол підписав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці А.Сибіга. З турецької сторони Угоду та Протокол підписав Голова Підсекретаріату оборонної промисловості Міністерства Національної оборони Турецької Республіки І.Демір», - йдеться у повідомленні.

Угода передбачає виділення 3 мільйонів доларів США на щорічній основі протягом 5 років. Виділені турецькою стороною кошти будуть використані на придбання для потреб Збройних Сил України турецьких товарів військового та подвійного призначення.

Раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина планують почати спільне виробництво танків, ракет і безпілотних літальних апаратів. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, Туреччина зацікавлена в розвитку співробітництва з Україною у сфері оборонної промисловості.