Туреччина перегляне питання щодо вступу в ЄС

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Фото: «ТВ Центр» Реджеп Ердоган

Ердоган винесе це питання на загальний референдум

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір переглянути питання щодо вступу республіки до ЄС. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.

Ердоган також озвучив намір винести питання про вступ Туреччини в Європейський союз на загальний референдум.

«Якщо вони не відверті в своїх вчинках, ми повинні знайти вихід з положення. Чому ми повинні чекати довше? Ми говоримо про 54 роки очікування», - заявив Ердоган.

Президент Туреччини додав, що Анкара не відмовляється від ведення переговорів з ЄС, хоча її лідери і «тримають Туреччину в дверях». На думку Ердогана, вступ Туреччини в ЄС могло б навіть посилити союз.

«Одна або дві країни не можуть зберегти ЄС. Вам потрібна така країна як Туреччина, країна, що представляє другу віру - це зробило б вас сильніше. Але країни-члени ЄС, схоже, не розуміють цей факт», - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Єврокомісія 18 квітня 2017 року закликала Туреччину розслідувати можливі порушення на конституційному референдумі, що відбувся 16 квітня.