Туреччина підтримує територіальну цілісність України, - Ердоган

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Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України, - президент країни

Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України. На цьому наголосив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму вітанні із 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин президенту України Петру Порошенку, повідомляє прес-служба глави української держави.

Ердоган зазначив, що після того, як Україна стала незалежною, відносини між країнами набули значного розвитку, спираючись на дружбу двох народів, а в 2011 році вони були виведені на рівень стратегічного партнерства. «Виклики, з якими ми зіштовхнулися на регіональному та міжнародному рівнях, ще раз довели, що турецько-українська дружба спирається на міцний фундамент, а наше співробітництво поглибилося ще більше у кожній галузі», — підкреслив президент Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив: «Без сумнівів, наші чудові відносини з дружньою Україною будуть продовжувати розвиватися в найближчому майбутньому. Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України». Президент Туреччини висловив сподівання, що його візит до України, який планується в найближчі місяці, надасть нового імпульсу відносинам.