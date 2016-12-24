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    Туреччина збудує 175 нових в’язниць у наступному році

    • Вчора, 23:48
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    Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг
    Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг

    Держава вирішила випустити 38 тисяч засуджених, щоб звільнити місце для передбачуваних змовників щодо уряду

    Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що у 2017 році буде збудовано 175 нових в'язниць та поінформував, що станом на жовтень 2016 року в 372 турецьких в'язницях перебували 194 тисячі в'язнів.

    Про це міністр юстиції повідомив у письмовій заяві на запит від Республіканської народної партії Туреччини, повідомляє Turkish Minute.

    Боздаг заявив, що турецькі тюрми можуть вмістити 189 тисяч осіб, та поінформував, що у 2017 році буде збудовано 175 нових в'язниць.

    За його словами, станом на жовтень 2016 року у 372 в'язницях перебували 194 973 особи.

    «Туреччина вирішила випустити 38 тисяч засуджених у серпні для того, щоб звільнити місце для передбачуваних змовників щодо уряду після липневої спроби перевороту», - повідомляє видання.

    Раніше повідомлялося, що у Туреччині після спроби державного перевороту більше 120 тисяч осіб були звільнені з державних органів, понад 80 тисяч осіб були затримані та більше 40 тисяч - заарештовані.

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