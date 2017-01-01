  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Турецька влада заблокувала доступ до Wikipedia

    • Сьогодні, 21:22
    • Розсилка
    Турецька влада заблокувала доступ до Wikipedia
    Турецька влада заблокувала доступ до Wikipedia

    Туреччина відома тимчасовим блокуванням доступу до популярних веб-сайтів

    Турецька влада заблокувала доступ до популярного сайту Вікіпедія (Wikipedia).

    Влада Туреччини не повідомляє про причини блокування.

    Турецькі ЗМІ повідомили, що заборона є результатом відмови Wikipedia видалити контент, що, за твердженням посадових осіб, сприяє терору, а також пов’язує Туреччину з терористичними угрупованнями.

    Рішення суду про заборону очікується в найближчі дні.

    Заблоковані всі мовні версії сайту в Туреччині, це сталося близько 8:00 ранку за місцевим часом після того, як відповідне розпорядження було зроблено з боку влади, повідомляє турецька моніторингова група інтернет-блокувань.

    Туреччина відома тимчасовим блокуванням доступу до популярних веб-сайтів, в тому числі Facebook і Twitter, в березні 2014 року почалося блокування YouTube, яке тривало кілька місяців.

    Туреччина ЗМІ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ