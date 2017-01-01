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Турецька влада заблокувала доступ до Wikipedia

Туреччина відома тимчасовим блокуванням доступу до популярних веб-сайтів

Турецька влада заблокувала доступ до популярного сайту Вікіпедія (Wikipedia).

Влада Туреччини не повідомляє про причини блокування.

Турецькі ЗМІ повідомили, що заборона є результатом відмови Wikipedia видалити контент, що, за твердженням посадових осіб, сприяє терору, а також пов’язує Туреччину з терористичними угрупованнями.

Рішення суду про заборону очікується в найближчі дні.

Заблоковані всі мовні версії сайту в Туреччині, це сталося близько 8:00 ранку за місцевим часом після того, як відповідне розпорядження було зроблено з боку влади, повідомляє турецька моніторингова група інтернет-блокувань.

Туреччина відома тимчасовим блокуванням доступу до популярних веб-сайтів, в тому числі Facebook і Twitter, в березні 2014 року почалося блокування YouTube, яке тривало кілька місяців.