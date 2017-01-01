Турречина відгородилася від сусідів стіною в 330 км

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Туреччина звела стіну у 330 км на кордоні із Сирією та Іраком в рамках заходів з гарантування безпеки

Туреччина звела модульну бетонну стіну протяжністю у 330 км на кордоні із Сирією та Іраком в рамках заходів з гарантування безпеки.

Про це повідомляє «Анадолу».

«У Генштабі Туреччини повідомили, що реалізація робіт з будівництва модульної стіни завершена. Ще на 191 км відрізку південного кордону створена огорожа з колючого дроту», - йдеться в повідомленні.

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Як стало відомо, завдяки вжитим заходам за останній рік вдалося запобігти 57 186 спробам незаконного перетину держкордону. Більшість зафіксованих порушень (89,5%) припали на кордон Туреччини з Сирією.

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Внаслідок оперативних заходів затримано 424,6 тис. осіб, серед яких громадяни 74 країн світу. Однак, зазначається, що більшість порушників, а це понад 390 тис. осіб, - сирійці.

Крім того, стало відомо, що у зв'язку із прийнятими заходами кількість найманців, що намагалися долучитися до ІДІЛ, порівняно з 2015 роком, знизилася у сім разів.

Нагадаємо, у грудні минулого року Росія і Туреччина домовилися про перемир’я в Сирії. За даними ООН, перемир'я дотримується на більшості території Сирії