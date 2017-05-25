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    Туск: позиції США і ЄС щодо України повністю збігаються

    • Сьогодні, 16:48
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    Зустріч Трампа з лідерами ЄС
    Зустріч Трампа з лідерами ЄС

    Однак щодо Росії не можна говорити про 100% збіг позицій Вашингтона і Брюсселя, зазначив Туск

    Голова Ради ЄС Дональд Туск заявив, що президент США Дональд Трамп дотримується однакової з ЄС позиції щодо України. Про це Туск сказав за результатами зустрічі лідерів ЄС із Трампом, що відбулася сьогодні вранці в Брюсселі, повідомляє прес-служба Європейського союзу. 

    Туск наголосив, що за більшістю позицій сторони дійшли згоди, зокрема в питанні протидії тероризму.

    Щодо України, за результатами зустрічі з Трампом, Туск сказав: «Схоже, ми дотримуємося однакової позиції».

    Водночас голова Ради ЄС зазначив, що «не впевнений на 100%, що в нас спільна позиція щодо Росії».

    За словами Туска, у сторін є також відкритими такі питання, як зміна клімату і торгівля.

    Зазначимо, сьогодні, 25 травня, відбулася перша зустріч американського президента Дональда Трампа з головами Ради ЄС і Єврокомісії Дональдом Туском і Жан-Клодом Юнкером.

    Нагадаємо, вчора відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Італії Серхіо Матареллою і прем'єр-міністром Паоло Джентілоні, під час якої сторони обговорили війну на Донбасі. За повідомленням Білого дому, за результатами цієї зустрічі Трамп підтвердив необхідність «залучити Росію до відповідальності за її дії в Криму і на сході України і переконати РФ виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами».

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