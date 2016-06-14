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    Тютюнова контрабанда: прикордонники виявили 8,5 тис. пачок контрафактних цигарок

    • Вчора, 14:04
    • Розсилка

    Усі нелегальні цигарки було виявлено на кордоні з Угорщиною

    Минулої доби прикордонники Чопського загону запобігли одразу трьом спробам незаконного перевезення через кордон контрабандних цигарок, повідомляє прес-служба відомства.

    Так, у пункті пропуску «Тиса» під час огляду легкового автомобіля «Кіа», що належить нашому співвітчизнику, виявлено 6,5 тисячі пачок сигарет. Для перевезення тютюнових виробів в автомобілі було облаштовано п’ять тайників – в днищі, в порогах, у крилах, у бампері та в панелі приладів.

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    Ще майже 900 пачок цигарок було виявлено прикордонним нарядом у пункті пропуску «Ужгород». Тютюнові вироби незаконним шляхом намагався перевезти у стелі салону мікроавтобуса «Мерседес» під декоративною обшивкою українець.

    Також у пункті пропуску «Тиса» правоохоронці під час поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес» знайшли понад 220 пачки сигарет. Громадянин Румунії намагався провезти свій «скарб» у подвійному дні спального місця.

    В усіх випадках цигарки та транспортні засоби, в яких вони перевозились, вилучено. Загальна сума оцінки конфіскату разом з авто сягнула понад 550 тисяч гривень. 

    Крім того, минулої доби майже 900 пачок сигарет виявили під час заходів контролю в пунктах пропуску на державному кордоні прикордонники Луцького, Львівського, Мостиського, Чернівецького та Могилів-Подільського загонів.

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