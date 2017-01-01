У 2016 році держава роздала 20 млн. грн на підтримку ветеранських організацій (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Левову частину коштів отримали спілки «афганців» на учасників АТО

У 2016 році фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранських організацій з державного бюджету становила 19,7 млн. грн.

Про це зазначено у відповіді Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.

Найбільше грошей одержали Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація інвалідів АТО» - 2,2 млн. грн., Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 1,6 млн. грн., Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників АТО, ветеранів військової служби та правоохоронних органів – 1,5 млн. грн, Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану (учасників бойових дій) – 1,25 млн. грн..

Крім цього, як з’ясував «Главком» за допомогою бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, чимале фінансування дісталося двом пов’язаним організаціям. Так, 1,1 млн. грн було виділено Всеукраїнській громадській організації «Закінчимо війну». Ще 1 млн. грн відійшло громадській спілці «ВГО родин загиблих та безвісти зниклих учасників АТО та активістів волонтерського руху» «Крила 8 сотні». За даними реєстрів, засновниками організації «Крила 8 сотні» є Благодійний фонд «Айдар Україна» та Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну», яка також фінансувалася за державний кошт.

(для перегляду документа натисніть на зображення)

Мізер – по 100 тис. грн. – перепав п’ятьом організаціям: ВГО «Асоціація ветеранів кримінально-виконавчої служби України», Всеукраїнській спілці ветеранів війни та праці органів прокуратури, Всеукраїнській організації ветеранів Державної прикордонної служби України, Всеукраїнському об’єднанню учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку, Всеукраїнському товариству «Лемківщина».

За інформацією Міністерства оборони з питань АТО, протягом останніх трьох років у боях за свободу і незалежність України віддали своє життя 2652 військовослужбовця і співробітника Збройних сил України, Національної гвардії, МВС СБУ, Держприкордонслужби та інших військових та прикордонних формувань.

Ще 9578 військовослужбовців отримали поранення.