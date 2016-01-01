У 2016 році Росія продемонструвала слабкість – Deutsche Welle

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Президент РФ Путін

При всій світовій манії величі Кремля не слід забувати, що Росія сама є економічно слабкою країною

Росія в 2016 році справляла враження сильної в Сирії тільки тому, що Захід - в першу чергу, США - в попередні роки не брав активної участі в цьому конфлікті. Президент Барак Обама обрав у Сирії стратегію стриманості на тлі минулих невдалих військових кампаній в Афганістані, Іраку та Лівії, пише Deutsche Welle.

Після того, як Обама відмовився від військового втручання в Сирії, в близькосхідному регіоні утворився вакуум влади, яким президент РФ Путін скористався в своїх цілях. За допомогою сил ВКС РФ і, імовірно, кількох спецпідрозділів на землі Росія разом з Іраном в 2015 і 2016 роках допомогла режиму Асада зміцнити владу і повернути стратегічно важливі території в Сирії під контроль Дамаска. А ось чи достатньо у РФ військової могутності, щоб тепер битися і з терористичним угрупуванням «Ісламська держава», - це питання викликає великі сумніви, йдеться у статті.

«Немає у Росії і економічних можливостей для відновлення зруйнованої війною Сирії. Звірства щодо сирійської мирних жителів відволікають увагу від факту відсутності у Росії в Сирії довгострокової стратегії. Точно так же, як і на сході України, Кремль здатен лише нести війну і насильство. Для встановлення стабільності і порядку в своїх заявлених «зонах впливу» Москві не вистачає політичної та економічної сили», - пише видання.

Deutsche Welle пише, що, безумовно, Кремль можна розглядати і як «бенефіціара» Brexit, оскільки референдум про вихід Великобританії з Європейського Союзу поставив під сумнів саме майбутнє ЄС. Обрання Дональда Трампа президентом США також зіграло на руку Володимиру Путіну: якби на пост глави американської держави вибрали його особистого ворога Хілларі Клінтон, це стало б для Росії великим політичним викликом. Однак якою мірою Brexit і Трамп насправді стануть перевагою для російської політики, буде ясно лише в 2017 році.

У статті йдеться, що при всій світовій манії величі Кремля не слід забувати, що Росія сама є економічно слабкою країною. «Зменшений в попередні роки ВВП не зріс і в 2016-му. Реальні доходи населення знижуються. Прірва між багатими і бідними зростає. Російська економіка залежна від експорту сировини - і це при низьких цінах на нафту. Виробничим галузям не вистачає інновацій і грошей - в той час як російський капітал, як повелося, в великих обсягах витікає з країни», - зазначає видання. Deutsche Welle нагадує - всі спроби модернізації минулих років залишилися безплідними.

« У 2017 році на економічні реформи сподіватися також не доводиться, тому що Кремль прагне уникнути будь-якої нестабільності до самих президентських виборів в березні 2018 року. Таким чином, інфляція або навіть продовження її падіння в наступні роки продовжаться, якщо тільки ціни на нафту несподівано не виростуть до рекордного рівня», - вважають журналісти видання.

«З політичної точки зору Кремль нібито контролює країну. Проте, в разі можливих соціальних, економічних або політичних катаклізмів в майбутньому система Путіна може різко втратити схвалення народу. Особливо з урахуванням того, що рівень довіри по відношенню до російських чиновників через корупцію і безгосподарності вкрай низький», - згадується у статті про ще одну проблему Росії.

«Отже, Росія Путіна аж ніяк не з новими силами вступає в новий рік. Як і США, Євросоюз, Туреччину, Японію, Китай, Бразилію і багато інших країн, Росію в 2017 році очікують серйозні виклики. У зв'язку з чим Кремлю не варто особливо тішитися своїми лаврами переможця», - резюмує видання.

Як повідомлялось, редактор російської газети «Ведомости» Максим Трудолюбов стверджує, що Путін не дозволяє росіянам побачити жахливу реальність. «Володимир Путін за роки свого президентства зробив своїм пріоритетом контроль над ключовими економічними активами і соціальним порядком. Економічне підгрунтя для нинішньої зовнішньої політики Росії не краще, ніж було 100 років тому перед Жовтневим повстанням. Все багатство сьогодні, як і тоді, було зосереджене в руках невеликого кола людей. Однак нинішня ситуація відрізняється тим, що новий цар зробив себе популярним», - пише він.