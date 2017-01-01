В анексованому Криму закрився Український культурний центр

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Український культурний центр виїхав зі свого офісу в Сімферополі

В анексованому Російською Федерацією Криму призупинив діяльність Український культурний центр.

Про це заявив активіст центру Леонід Кузьмін.

«У зв’язку з тим, що через деякий час починається літній період, і все громадське і політичне життя відносно завмирає, ми вирішили трохи призупинити свою діяльність, пов’язану з курсами, з бібліотекою, з іншими проектами, кіноклубом нашим і зборами людей, які до нас приходять», – заявив він, зазначивши, що на даний момент Український культурний центр переживає брак фінансування.

Крім того, повідомляється, що організація виїхала зі свого офісу в Сімферополі, пошуки нового приміщення для центру активісти почнуть наприкінці літа.

Кузьмін також повідомив, що центр на даний момент переїжджає в приміщення, де просто можна зберігати книги та інші речі.

Джерело: Крим.Реалії