У Авдіївці під час обстрілу поранено жінку-волонтера

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Поранену жінку доставлено до міської лікарні

Під час обстрілу бойовиками промислової зони Авдіївки було поранено жінку-волонтера.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

«О 19.00 до Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що внаслідок обстрілу бойовиків о 17.15 було поранено жінку, 1980 року народження, мешканку Київської області», - йдеться у повідомленні.

Наразі вставлено, що постраждала є волонтером, поранення отримала під час обстрілу так званої «промки». Жінку доставлено до міської лікарні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Інформація про інших поранених та пошкодження уточнюється.