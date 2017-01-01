У Авдіївці під час обстрілу поранено жінку-волонтера
- Сьогодні, 20:34
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Поранену жінку доставлено до міської лікарні
Під час обстрілу бойовиками промислової зони Авдіївки було поранено жінку-волонтера.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
«О 19.00 до Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що внаслідок обстрілу бойовиків о 17.15 було поранено жінку, 1980 року народження, мешканку Київської області», - йдеться у повідомленні.
Наразі вставлено, що постраждала є волонтером, поранення отримала під час обстрілу так званої «промки». Жінку доставлено до міської лікарні.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Інформація про інших поранених та пошкодження уточнюється.