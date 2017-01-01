У Балтії стартували навчання НАТО

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Фото: Reuters/Scanpix

Учасники навчань відпрацьовуватимуть перехоплення літаків, дозаправлення в повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій

У вівторок і середу - 25 і 26 квітня - у Балтійському повітряному просторі, переважно над Литвою, відбуватимуться військово-повітряні навчання НАТО Ramstein Alloy.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Литви.

«У навчаннях братимуть участь винищувачі з Нідерландів і Німеччини, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, літаки з Польщі та Норвегії, а також транспортні літаки з Литви, США і літаки НАТО для повітряної розвідки AWACS», - йдеться в повідомленні.

Учасники навчань відпрацьовуватимуть перехоплення літаків, дозаправлення в повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій, підходи до різних балтійських аеродромів.

Крім того, задіяна авіація також буде тренувати процедуру перехоплення COMLOSS - це сценарій, за яким цивільний літак втрачає контакт з наземними диспетчерами і потрібна його ідентифікація в повітрі літаками місії НАТО.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.