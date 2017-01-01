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    У Балтії стартували навчання НАТО

    • Сьогодні, 11:37
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    Фото:&nbsp;Reuters/Scanpix
    Фото: Reuters/Scanpix

    Учасники навчань відпрацьовуватимуть перехоплення літаків, дозаправлення в повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій

    У вівторок і середу - 25 і 26 квітня - у Балтійському повітряному просторі, переважно над Литвою, відбуватимуться військово-повітряні навчання НАТО Ramstein Alloy.

    Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Литви.

    «У навчаннях братимуть участь винищувачі з Нідерландів і Німеччини, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, літаки з Польщі та Норвегії, а також транспортні літаки з Литви, США і літаки НАТО для повітряної розвідки AWACS», - йдеться в повідомленні.

    Учасники навчань відпрацьовуватимуть перехоплення літаків, дозаправлення в повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій, підходи до різних балтійських аеродромів.

    Крім того, задіяна авіація також буде тренувати процедуру перехоплення COMLOSS - це сценарій, за яким цивільний літак втрачає контакт з наземними диспетчерами і потрібна його ідентифікація в повітрі літаками місії НАТО.

    Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.

    США НАТО навчання
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