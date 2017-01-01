У «Батьківщині» розповіли про повернення оборудок з приватизацією часів Януковича

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Олександра Кужель, народний депутат України (БЮТ)

Кужель заявила, що нині намагаються довести до банкрутства підприємства оборонної галузі

«Найкраща» приватизація, яку застосовували ще коли при владі були Янукович-Азаров, полягає у доведенні підприємства до банкрутства, а це дозволяє забрати його за борги.

Про це заявила Олександра Кужель, народний депутат України (БЮТ).

Вона програми зауважила, що нині намагаються довести до банкрутства підприємства оборонної галузі.

«Я отримала інформацію із Запоріжжя, що основні підприємства оборонпрому банкротять тихцем. А це найкраща приватизація, щоб ви знали. Починаючи ще з часів молодого Януковича, Азарова, ніхто не приватизував підприємства і не купував, їх просто доводили до банкрутства і забирали за борги. При тім, банкрутство завжди було «липове», – розповіла Олександра Кужель.

Олег Барна, народний депутат України (БПП), наголосив, що в Україні є чимало державних підприємств, частина з яких – стратегічні; є підприємства, що приносять прибуток, інші – ні. Останні, з його слів, тягнуть економіку вниз, адже не працюють по десять і більше років і «витягують» кошти з держбюджету. Депутат дивується, чому Фондом держмайна України не розроблена програма щодо приватизації тих підприємств, які є стратегічно не важливими.

Олександра Кужель додала, що держава мала подбати про те, щоб залишити стратегічні об’єкти.

«Але, на жаль, у ВРУ заносили рішення, які давали на приватизацію стратегічні об’єкти», – зауважила нардеп.