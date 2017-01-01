У Бельгії Портнов виграв суд у заступника генпрокурора Баганця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов

Кримінальний суд Бельгії засудив Олексія Баганця до одного місяця тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі шести тисяч євро, заявив Портнов

Кримінальний суд Бельгії виніс вирок, яким визнав винним і засудив колишнього першого заступника генерального прокурора України Олексія Баганця за умисне надання суду недостовірної інформації в 2014 році. Про це колишній перший заступник глави Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши рішення суду.

«Суд встановив юридичний факт навмисності дій чиновника ГПУ Баганця, хибності поширеної Генеральною прокуратурою в органах ЄС інформації і засудив його до одного місяця тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі шести тисяч євро, які необхідно заплатити до бюджету Бельгії. Але реальний результат цього рішення - оцінка всієї української політичної системи, що використовує юстицію для піару, політичних переслідувань і зведення рахунків», - пише Портнов.

За його словами, вирок Європейського суду став першим прецедентом і є сигналом всім українським правоохоронцям.

«Вирок європейського суду став першим прецедентом, прикладом невідворотності покарання, відновлення справедливості і можливості чинити опір державній машині без інструментів впливу і на чужій території. Крім того, цей вердикт - сигнал кожному українському правоохоронцю, що в світі ніде сховатися і при наявності наполегливості покарати чиновників будь-якого рівня можна в найавторитетніших судах Європи», - зазначив Портнов.

Він повідомив, що після вступу вироку в силу будуть розпочаті процедури, спрямовані на його виконання в Україні та інших країнах світу.