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    У Бельгії потяг «загубив» два вагони, пасажири не постраждали

    • Сьогодні, 13:36
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    Внаслідок аварії рух однією лінією заблоковано, функціонує лише друга лінія

    У четвер вранці від пасажирського потяга, що прямував з Льєжа до Брюсселя, відірвалося два вагони і локомотив.

    Про це повідомляє Le Soir.

    Інцидент стався поблизу комуни Анс, невдовзі після відправлення потяга.

    Останніх два вагони і локомотив відділилися від решти складу і залишилися на колії.

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    У Бельгії потяг «загубив» два вагони, пасажири не постраждали
    У Бельгії потяг «загубив» два вагони, пасажири не постраждали
    У Бельгії потяг «загубив» два вагони, пасажири не постраждали
    У Бельгії потяг «загубив» два вагони, пасажири не постраждали

    Пасажири при цьому не постраждали, однак їх довелося евакуювати і пересадити на інший транспорт.

    Зазначається, що подібні інциденти є великою рідкістю і причина того, що сталося під Льєжем, наразі невідома.

    Внаслідок аварії рух однією лінією заблоковано, функціонує лише друга лінія.

    Повідомляється, що «загублені» вагони і локомотив транспортують назад до Льєжа, куди відправлять решту вагонів – поки що невідомо.

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