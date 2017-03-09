У Бельгії потяг «загубив» два вагони, пасажири не постраждали
- Сьогодні, 13:36
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Внаслідок аварії рух однією лінією заблоковано, функціонує лише друга лінія
У четвер вранці від пасажирського потяга, що прямував з Льєжа до Брюсселя, відірвалося два вагони і локомотив.
Про це повідомляє Le Soir.
Інцидент стався поблизу комуни Анс, невдовзі після відправлення потяга.
Останніх два вагони і локомотив відділилися від решти складу і залишилися на колії.
Пасажири при цьому не постраждали, однак їх довелося евакуювати і пересадити на інший транспорт.
Зазначається, що подібні інциденти є великою рідкістю і причина того, що сталося під Льєжем, наразі невідома.
Внаслідок аварії рух однією лінією заблоковано, функціонує лише друга лінія.
Повідомляється, що «загублені» вагони і локомотив транспортують назад до Льєжа, куди відправлять решту вагонів – поки що невідомо.