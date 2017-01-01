У березні міжнародні резерви України зменшилися на 2,2%

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За 2016 рік міжнародні резерви України зросли майже на 17%.

Міжнародні резерви становили 15,1 млрд дол. США за підсумками березня, зменшившись за місяць на 2,2%, передає прес-служба Нацбанку.

«Міжнародні резерви України на 1 квітня 2017 року становили 15 млрд 123 млн дол. (в еквіваленті) за попередніми даними. За місяць вони зменшилися на 2,2% порівняно у зв’язку з необхідністю здійснення платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, динаміка міжнародних резервів у березні перебувала під впливом низки факторів. Зокрема, була сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках, яка дала НБУ викуповувати надлишок валюти на міжбанківському валютному ринку.

Також на динаміку вплинуло надходження коштів в рамках зовнішнього фінансування. У регуляторі додали, що вплив мали платежі за зовнішніми зобов’язаннями України.

«Станом на 1 квітня обсяг міжнародних резервів України покривав 3,3 місяця майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», - сказано у повідомленні.