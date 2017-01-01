У березні Україна скоротила виробництво горілки більш ніж на 30%

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Фото: Global Spirits Виробництво горілки в березні до лютого 2017 року впало на 80,2%.

Знизилося і виробницво коньяків та лікерів

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в березні 2017 року, у порівнянні з березнем 2016 року, зменшилося на 30,3%. Про це повідомляє Державна служба статистики України у звіті щодо промисловго виробництва, передає «Главком».

При цьому виробництво горілки в березні до лютого 2017 р. впало на 80,2%.

Загалом, за три місяці поточного року було вироблено 3 млн. 965 тис. дал, що на 24,5% менше, ніж за три місяці 2016 року.

Виробництво коньяків і бренді в березні 2017 р. впало на 50,8% порівняно з березнем 2016 р. і склало 167 тис. дал, а в порівнянні з лютим 2017 р. — зменшилася на 0,2%. За три місяці вироблено 489 тис. дал (-42,6%).

А виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртних напоїв у березні 2017 р. проти березня 2016 р. скоротилося на 33,8% і склало 397 тис. дал, а в порівнянні з лютим 2017 р. — на 18,3%. За три місяці виготовили 1 млн 232 тис. дал (+ 17,5%).