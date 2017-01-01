У Берліні автомобіль в'їхав в пасажирів на станції метро
- Сьогодні, 01:55
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У Берліні автомобіль в'їхав в пасажирів на станції метро
Водій спробував ухилитися від зіткнення з велосипедистом, але не впорався з керуванням
У Берліні автомобіль з'їхав по сходах на станцію метро.
Про це повідомляє портал Express.co.
В результаті інциденту постраждали кілька людей.
Поліція повідомила, що ця подія - нещасний випадок.
За попередніми даними, водій спробував ухилитися від зіткнення з велосипедистом, але не впорався з керуванням.