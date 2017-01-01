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    У Берліні автомобіль в'їхав в пасажирів на станції метро

    • Сьогодні, 01:55
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    У Берліні автомобіль в'їхав в пасажирів на станції метро
    У Берліні автомобіль в'їхав в пасажирів на станції метро

    Водій спробував ухилитися від зіткнення з велосипедистом, але не впорався з керуванням

    У Берліні автомобіль з'їхав по сходах на станцію метро.

    Про це повідомляє портал Express.co.

    В результаті інциденту постраждали кілька людей.

    Поліція повідомила, що ця подія - нещасний випадок.

    За попередніми даними, водій спробував ухилитися від зіткнення з велосипедистом, але не впорався з керуванням.


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