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    У Білому домі назвали причини звільнення глави ФБР: «неправильні кроки і помилки»

    • Сьогодні, 22:59
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    Джеймс Комі
    Джеймс Комі

    Сам Джеймс Комі публічно не коментував свого звільнення

    Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити директора ФБР Джеймса Комі «від дня свого обрання на посаду», повідомляють у Білому домі.

    Речниця Сара Сандерс заявила 10 травня, що Комі втратив довіру Трампа через його «неправильні кроки і помилки».

    Раніше у середу Трамп зазначив, що «Комі замінять на когось, хто робитиме свою роботу краще, поверне дух і престиж ФБР».

    «Комі втратив довіру практично всіх у Вашингтоні, республіканців і демократів. Коли все заспокоїться, вони мені будуть вдячні», – зазначив Дональд Трамп у Twitter.

    Сам Джеймс Комі публічно не коментував свого звільнення.

    Рішення щодо звільнення Джеймса Комі шокувало багатьох у Вашингтоні. Представники Демократичної партії звинуватили Білий дім у спробі підірвати розслідування ФБР щодо можливого втручання Росії у президентську кампанію у США.

    9 травня президент США Дональд Трамп відправив у відставку директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі. У Білому домі зазначили, що це була рекомендація міністра юстиції.

    Це рішення було оприлюднене після того, як ФБР визнало, що Комі надав неточну інформацію під час недавніх слухань у Конгресі. Тоді він заявив, що колишня держсекретар Гілларі Клінтон відправила своїй помічниці «сотні або тисячі» електронних листів, які потенційно містять секрети. Насправді число цих повідомлень було дуже незначним.

    Джерело: Радіо Свобода

    США Дональд Трамп ФБР
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