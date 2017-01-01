У Білому домі повідомили про скорочення фінансової допомоги іноземним державам
- Сьогодні, 07:16
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Такі заходи дозволять США збільшити військові витрати на $ 54 млрд.
Директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені заявив, що Вашингтон планує істотно скоротити обсяги фінансової допомоги іншим державам, передає Fox News.
«Пріоритетний курс (адміністрації США. -ред.) гранично ясний: менше витрачених грошей за кордоном означає більше витрачених грошей тут», - сказав він.
За словами Малвені, такі заходи дозволять збільшити військові витрати на $ 54 млрд.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп збільшить на $ 54 млрд витрати Вашингтона на оборону при формуванні нового бюджету Сполучених Штатів.