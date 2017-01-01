У Білому домі повідомили про скорочення фінансової допомоги іноземним державам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такі заходи дозволять США збільшити військові витрати на $ 54 млрд.

Директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвені заявив, що Вашингтон планує істотно скоротити обсяги фінансової допомоги іншим державам, передає Fox News.

«Пріоритетний курс (адміністрації США. -ред.) гранично ясний: менше витрачених грошей за кордоном означає більше витрачених грошей тут», - сказав він.

За словами Малвені, такі заходи дозволять збільшити військові витрати на $ 54 млрд.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп збільшить на $ 54 млрд витрати Вашингтона на оборону при формуванні нового бюджету Сполучених Штатів.