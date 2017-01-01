У Білорусі відпустили 57 затриманих раніше журналістів та правозахисників

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В Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців

На марш з нагоди Дня Волі затримані раніше не встигли

Білоруські правоохоронці відпустили раніше затриманих у мінському офісі правозахисного центру «Вясна» 57 активістів, журналістів і правозахисників.

Про це представник організації «Міжнародне партнерство з прав людини» Світлана Валько повідомила на брифінгу в Києві.

«Всіх затриманих станом на цю хвилину відпустили. Але спостерігачі й правозахисники, які просто готувалися спостерігати за мирним протестом, поведінкою влади, силовиків на цьому марші (на честь Дня Волі) і яких безпричинно утримували впродовж усього маршу, були відпущені, коли стало зрозуміло, що на марш вони вже не потрапляють», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні спецпідрозділ ОМОН приїхав до мінського офісу правозахисного центру «Вясна».

Були затримані майже 60 осіб, серед них активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

Завтра в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.