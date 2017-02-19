У Білорусі пройшли мітинги проти «податку на дармоїдство»

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Фото Радіо Свобода

На мітинги прийшли як молоді, так і літні люди, а також сім'ї з дітьми, які отримали повідомлення на сплату збору за «дармоїдство»

Кілька тисяч людей взяли участь у мітингах проти декрету «про дармоїдів», які пройшли сьогодні в обласних центрах Білорусі, повідомляє агентство «БелаПан».

Акції зокрема пройшли в Гомелі, Могильові, Вітебську та Бресті. Участь у них брали в середньому різну кількість людей: в Гомелі й Могильові їх число вимірювалося від 500 до 2 тисяч чоловік, у Вітебську та Бересті - від 100 до 200.

На сьогоднішні мітинги в обласних центрах прийшли як молоді, так і літні люди, а також сім'ї з дітьми, які отримали повідомлення на сплату збору за «дармоїдство». Деякі тримали плакати з написами «Я не дармоїд», «Я не дармоїд!». Присутні обурювалися тим, що декрет був уведений на тлі все більш відчутною безробіття в країні, низьких пенсій, підвищення пенсійного віку. Промовці на мітингу люди говорили про несправедливість держави, а також називали "головними дармоїдами" Олександра Лукашенка, голову Адміністрації президента Наталію Кочанову та інших високопоставлених чиновників.

Нагадаємо, в квітні 2015 року підписав так званий декрет «про дармоїдів», згідно з яким непрацюючі і не платять податків понад півроку працездатні жителі республіки повинні щороку сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів).

За даними Міністерства з податків і зборів Білорусі, близько 10% громадян, яким надіслали повідомлення про сплату «податку на дармоїдство», заплатили цей збір. Всього «листи щастя» про сплату податку отримали понад 470 тисяч громадян Білорусі.