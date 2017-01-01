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    У Білорусі затримують людей після «Маршу недармоїдів»

    • Сьогодні, 03:09
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    У Мінську затримано близько 40 учасників «Маршу недармоїдів»

    У кількох містах Білорусі після чергових «Маршів недармоїдів» затримали кількадесят учасників акцій.

    Про це пише «TUT.BY»  з посиланням на правозахисників.

    Так, у Мінську затримано близько 40 осіб.

    Незареєстрований правозахисний центр «Весна» повідомляє про затримання восьми осіб після акції в Могильові і затримання кількох людей в Гродно.

    У Мінську кількох «анархістів» затримали просто в тролейбусі, під час затримання застосували сльозогінний газ, у результаті чого постраждали і звичайні пасажири.

    Затриманням займалися люди в штатському.

    Раніше повідомлялося, що в Мінській області після «Маршу недармоїдів» правоохоронці затримали низку опозиційних політиків та журналістів.

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