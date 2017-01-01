У Білорусі затримують людей після «Маршу недармоїдів»

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У Мінську затримано близько 40 учасників «Маршу недармоїдів»

У кількох містах Білорусі після чергових «Маршів недармоїдів» затримали кількадесят учасників акцій.

Про це пише «TUT.BY» з посиланням на правозахисників.

Так, у Мінську затримано близько 40 осіб.

Незареєстрований правозахисний центр «Весна» повідомляє про затримання восьми осіб після акції в Могильові і затримання кількох людей в Гродно.

У Мінську кількох «анархістів» затримали просто в тролейбусі, під час затримання застосували сльозогінний газ, у результаті чого постраждали і звичайні пасажири.

Затриманням займалися люди в штатському.

Раніше повідомлялося, що в Мінській області після «Маршу недармоїдів» правоохоронці затримали низку опозиційних політиків та журналістів.