У Білорусі затримують людей після «Маршу недармоїдів»
- Сьогодні, 03:09
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У Мінську затримано близько 40 учасників «Маршу недармоїдів»У кількох містах Білорусі після чергових «Маршів недармоїдів» затримали кількадесят учасників акцій.
Про це пише «TUT.BY» з посиланням на правозахисників.
Так, у Мінську затримано близько 40 осіб.
Незареєстрований правозахисний центр «Весна» повідомляє про затримання восьми осіб після акції в Могильові і затримання кількох людей в Гродно.
У Мінську кількох «анархістів» затримали просто в тролейбусі, під час затримання застосували сльозогінний газ, у результаті чого постраждали і звичайні пасажири.
Затриманням займалися люди в штатському.
Раніше повідомлялося, що в Мінській області після «Маршу недармоїдів» правоохоронці затримали низку опозиційних політиків та журналістів.