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    У Болгарії розбився автобус з нелегальними мігрантами. Є загиблі

    • Сьогодні, 20:29
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    Фото: btv

    16-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням

    Щонайменше 10 людей загинули і ще вісім отримали травми в ДТП за участю мікроавтобуса в Болгарії. Про це повідомляє bTV.

    Трагедія сталася за в 98 км від Софії. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ, за кермом автобуса перебував 16-річний громадянин Болгарії з кримінальним минулим, у якого не було водійських прав. Він загинув на місці.

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    Фото: btv

    Поліцейські кажуть, що причина аварії полягає в тому, що водій заснув за кермом. Корпус автомобіля довелося розрізати, аби дістати з салону тіла загиблих.

    Постраждалі доставлені в лікарню. Вони розповіли поліції, що є родом з Афганістану і Пакистану. За попередніми даними, мікроавтобус перевозив їх вглиб країни від турецького або грецького кордону.

    трагедія ДТП водій
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