У Борисполі затримали заступника голови Одеського НПЗ

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Заступника голови Одеського НПЗ підозрюють в організації фіктивного вивезення нафтопродуктів

У Борисполі правоохоронці затримали одного із заступників гендиректора ПАТ «Одеський НПЗ», якого підозрюють в організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Сьогодні, 21 квітня, на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси у м. Борисполі прокуратурою Одеської області спільно з працівниками Нацполіції області та ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області затримано одного із заступників Генерального директора ПАТ «Одеський НПЗ», який відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод», - написала Сарган.

За даними слідства, під керівництвом вказаного чоловіка на Одеському нафтопереробному заводі оформлено фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ «Лагуна-Рені» понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов’язкових митних платежів та зборів. Внаслідок таких дій до Державного бюджету України не надійшло податків на суму понад 2,1 млрд. грн.