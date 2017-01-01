У БПП не бачать нічого поганого в торгівлі з окупованими територіями

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Мустафа Найєм в Раді

Найєм наполягає, що потрібно приймати закон про окуповані території

Народний депутат Мустафа Найєм не розуміє, чому Україна не може продавати на територію Донбасу, непідконтрольну Києву. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Щодо блокади – поясніть, чому ми не можемо продавати товари на ту територію? Це робочі місця, наші податки, мені все одно, хто платить за ці товари. Терористи, сепаратисти – гаразд, але це товар, за який ми отримуємо гроші, вимиваючи їх звідти. У чому проблема? Так, ми не можемо звідти купувати товари та сировину, не можемо продавати сировину їм, не можемо продавати товари подвійного призначення. Але продавати продтовари – чому ні? Чому наша молочна продукція їде в «ДНР» через Росію або взагалі не їде?» - запитує нардеп.

Найєм вважає, що потрібно приймати закон про окуповані території. «У грудні 2016-го я був у президента, секретаря РНБО і Арсена Авакова. Ставив питання: є законопроект про окуповані території, його треба приймати. Президент сказав: нам такий закон не потрібен, бо ми подали позови до судів. Пан Аваков сказав, що це не на часі. А пан Турчинов заявив, що це питання до президента. Минуло два місяці, почалася блокада, і от уже президент каже: нам потрібен такий закон, тільки з іншою назвою. Потрібно стало тоді, коли б'ють по голові – або за кордоном, або опозиція, або радикальні елементи. Життя як у собаки Павлова», - зазначив депутат.

При цьому він вважає, що українській економіці потрібно позбуватися залежності від Росії. «Не буду займатись ура-патріотизмом. Якщо є залежність від країни, з якою ми воюємо, треба зрозуміти, чи можемо ми її позбутись, чи ні. Але це мають робити фахівці. Але не вірю, що не можна цього позбутись. П’ять років тому ми щогрудня кричали: газу не буде, все буде погано. Але ж виявилося, що можемо з цим впоратись, навіть в умовах війни. Можливо, якийсь час ми будемо слабшими, але говорити, що наша економіка залежить від країни, яка з нами воює, і нічого з цим не робити – не дуже правильна історія», - підкреслив Найєм.