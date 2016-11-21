У БПП повідомили про нові деталі розслідування перших вбивств на Євромайдані

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Розслідування вбивств Жизневського, Нігояна та Сеника – є найбільшим провалом правоохоронних органів, зазначив Найєм

Перші балістичні експертизи щодо вбивств Михайла Жизневського, Сергія Нігояна та Романа Сеника були зроблені ще «попередньою» прокуратурою. Довіряти її результатам було б безглуздо. Після проведення нових досліджень підозра падає на конкретний підрозділ «Беркуту», однак справи досі не передали до суду.

Таку думку в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK висловив народний депутат України (фракція БПП) Мустафа Найєм.

Розслідування вбивств перших героїв Небесної сотні – Михайла Жизневського, Сергія Нігояна та Романа Сеника – є найбільшим провалом правоохоронних органів, адже у цій справі досі немає жодного підозрюваного і навіть натяків на те, хто це міг вчинити.

«Наскільки я розумію, одна із головних проблем полягала у тому, що перші експертизи вказували на те, що постріли, якими були вбиті хлопці, нібито, проводились із відстані у три метри», – наголосив Найєм.

За даними слідства, Нігоян загинув від картечі, а у Сеника та Жизневского влучили кулі, якими затримували автотранспорт. Їх могли використовувати або у мисливських нарізних рушницях, або у помпових. Депутат зазначив, що саме помпові рушниці були на озброєнні у «Беркуту».

«Однак справа в тому, що на момент, коли хлопці були вбиті, відстань від тіл та кордоном «Беркуту» сягала тридцяти метрів», – розповів нардеп.

За новою інформацією було проведено ще одну експертизу. Тепер припускають, що постріли у Жизневскього та Сеника були здійснені із більшої відстані.

«Тут потрібно бути об’єктивним до ситуації. Уявіть собі, що на Майдані гинуть двоє хлопців. Експертизу проводить ще та прокуратура, висновкам якої було просто безглуздо довіряти. Тож зараз ці дані перевіряють і є натяки, що йдеться вже не про три метри, а на багато більшу відстань», – розповів Найєм.

Зараз є вже й підозрювані у цій справі.

«Можливо йдеться не про конкретних осіб, але, на скільки я знаю, є конкретний підрозділ «Беркуту» і підозрюється, що постріли були саме з їхнього боку. Але на цьому усе й зупинено. Жодних матеріалів не передали до суду, а точних прізвищ немає», – наголосив нардеп.